Ключевые моменты:

Российские войска в “серой зоне” — потенциальный риск для Одесского региона и безопасности Украины.

Угрозу не преувеличивать: Украина и Молдова ужесточили контроль на границе и координацию.

Позиция Украины исключительно дипломатическое урегулирование с уважением к суверенитету Молдовы.

Есть ли риск для Одессы

По информации молдавских СМИ, посол Украины в Молдове Пауна Роговей отметил, что ключевая угроза от Приднестровья — присутствие российских сил в этой «серой зоне». По его словам, эту угрозу не стоит преувеличивать, ведь Украина и Молдова уже ужесточили меры безопасности.

Дипломат добавил, что Киев и Кишинев активизировали контроль на приднестровском участке границы и поддерживают коммуникацию с де-факто властями на левом берегу Днестра. Соответственно, это помогает мониторить ситуацию и избегать дестабилизации.

В целом посол Украины в Молдове подтвердил неизменную линию: конфликт должен разрешаться дипломатично, с соблюдением международного права и принципов региональной безопасности. Силовые сценарии недопустимы.

Также Роговей отверг домыслы о якобы договоренностях между президентами Молдовы Майей Санду и Украины Владимиром Зеленским о военных действиях в Тирасполе. Он подчеркнул, что такие утверждения беспочвенны и лишь обостряют атмосферу.

Добавим, что ЕС в предстоящем мирном соглашении по Украине планирует потребовать от России вывода войск из Приднестровья, Беларуси, Грузии и Армении.

Напомним, Начальник Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» полковник Денис Носиков отметил, что благодаря синергии современных технологий и опыта воинов, защитники юга достигли значительных успехов в противодействии враждебным БПЛА. В настоящее время силы ПВО уничтожают до 80% «шахедов».