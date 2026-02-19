Ключевые моменты:
- Ночью 20 февраля в Одессе сохранится гололедица – объявлено предупреждение I уровня опасности.
- Днем температура поднимется до +2–4°С в городе, на области – до +6°С; существенных осадков не ожидается.
- Ветер сменится с южного на северный, 9–14 м/с;
- На дорогах возможна гололедица.
Как безопасно ходить по гололеду: советы одесской мэрии
Городские власти Одессы напоминают жителям города о необходимости соблюдения правил личной безопасности во время гололеда:
- надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке или шпильке;
- передвигаться по льду нужно очень осторожно, а обледеневшие места желательно обходить;
- идите медленно, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях, опираясь на всю ступню;
- переходя дорогу, будьте особенно осторожны – не перебегайте ее. Помните, что тормозной путь автомобиля на заснеженной дороге значительно увеличивается;
- на остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть;
- не держите руки в карманах во время ходьбы – это повышает вероятность травмирования во время падения. Спускаясь по лестнице, держитесь за перила;
- беременным женщинам не рекомендуется выходить на улицу без сопровождения.
Прогноз погоды в Одессе на 20 февраля
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью гололед.
Ветер южный, во второй половине дня северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С мороза, днем 2-4°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 февраля
По Одесской области в пятницу, 20 февраля, обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. Местами гололед, гололедица.
Ветер южный, во второй половине дня северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла, на севере до 2°С мороза.
На автодорогах области местами гололедица, видимость хорошая.
Напомним, сегодня после недавней непогоды в Одессе потеплело, и на крышах домов начали появляться сосульки. Одесситам рекомендуют обходить стены домов и деревья, быть внимательными на улицах.
Автор фото – Николай Вдовенко