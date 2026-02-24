Ключевые моменты:

Силы ПВО сбивают 70-80% вражеских «шахедов», планируют достичь 99,9%.

Многослойная система ПВО в Одессе.

Тысячи добровольцев из общин проходят обучение и готовы к народному сопротивлению.

Одесса превратится в неприступную крепость.

Поможет ли многослойная система ПВО Одессе

Начальник Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» полковник Денис Носиков отмечает, что благодаря синергии современных технологий и опыта военных, южане достигли значительных успехов в противодействии враждебным БПЛА. Он добавляет, что силы ПВО уничтожают до 80% «шахедов», но это лишь фрагмент масштабной оборонной доктрины. Ведь ВСУ готовят агрессорам такие «подарки», что прорыв в город станет недостижимым.

По словам Носикова, Одессу охраняет многослойная ПВО система. Помимо мобильных подразделений патрулирование осуществляют экипажи-перехватчики, численность которых постоянно расширяют для идеальной эффективности. Эксперт констатирует, что российские силы, не могут идти на прямой бой, поэтому прибегают к гражданскому террору.

«Мы уничтожаем 70-80% шахедов. Это солидный результат, и скоро достигнем 99,9%», — прогнозирует полковник.

Денис Носиков заявляет, что параллельно строят замкнутую систему укреплений по периметру Одессы и области: противотанковые рвы, инженерные ловушки и скрытые препятствия. Соответственно через эту сеть не пройти ни пехоте, ни бронетехнике.

Военный подчеркивает, что Одессу и регион будут превращать в крепость с круговой обороной: воронки, ловушки, капканы.

Носиков добавляет, что одесситы – это главная сила обороны. Ведь тысячи жителей громад проходят обучение и готовы стать частью народного сопротивления. Он убежден, что враг скоро откажется от иллюзий о «российском городе», поняв, что Одесса — крепость.

Напомним, РФ атаковала Одессу 193 раза за 4 года полномасштабной войны. Повреждены 1200 жилых домов, погибли 145 одесситов, среди них 10 детей.