Ключевые моменты:

С 05:00 18 февраля ограничивают движение фур, автобусов и микроавтобусов.

Ограничение касается трассы М-15 Одесса–Рени и ряда КПП на границе с Молдовой.

Причина — сильный снег, мороз и риск аварий.

Ограничение движения на границе с Молдовой 18 февраля

Как сообщили в Государственной погранслужбе Украины, решение принято из-за сложных погодных условий — интенсивного снегопада и минусовой температуры воздуха.

С 05:00 18 февраля 2026 года временно ограничен проезд грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на автодороге М-15 Одесса–Рени (Бухарест) на участке км 11+920 – км 308+000. Ограничения вводятся для предотвращения аварий и обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с этим будет ограничено движение в обоих направлениях через следующие пункты пропуска:

«Паланка–Маяки–Удобное»

«Старокозачье»

«Августовское»

«Малоярославец»

«Лесное»

«Рени»

«Долинское»

«Орловка»

«Виноградовка»

«Табаки»

«Новые Трояны»

О введении ограничений также сообщили молдавские пограничные службы.

Информацию о возобновлении движения для грузовиков и пассажирских перевозчиков пообещали предоставить дополнительно. Перевозчиков просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов.

