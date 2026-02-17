Ключевые моменты:
- С 05:00 18 февраля ограничивают движение фур, автобусов и микроавтобусов.
- Ограничение касается трассы М-15 Одесса–Рени и ряда КПП на границе с Молдовой.
- Причина — сильный снег, мороз и риск аварий.
Ограничение движения на границе с Молдовой 18 февраля
Как сообщили в Государственной погранслужбе Украины, решение принято из-за сложных погодных условий — интенсивного снегопада и минусовой температуры воздуха.
С 05:00 18 февраля 2026 года временно ограничен проезд грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на автодороге М-15 Одесса–Рени (Бухарест) на участке км 11+920 – км 308+000. Ограничения вводятся для предотвращения аварий и обеспечения безопасности дорожного движения.
В связи с этим будет ограничено движение в обоих направлениях через следующие пункты пропуска:
- «Паланка–Маяки–Удобное»
- «Старокозачье»
- «Августовское»
- «Малоярославец»
- «Лесное»
- «Рени»
- «Долинское»
- «Орловка»
- «Виноградовка»
- «Табаки»
- «Новые Трояны»
О введении ограничений также сообщили молдавские пограничные службы.
Информацию о возобновлении движения для грузовиков и пассажирских перевозчиков пообещали предоставить дополнительно. Перевозчиков просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов.
