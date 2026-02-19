Ключевые моменты:

Сегодня в Одессе в связи с потеплением на крышах и деревьях появился лед, который начинает падать.

Одесситам рекомендуют обходить стены домов и деревья, быть внимательными на улицах.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность.

«В условиях сложившейся ситуации просим одесситов осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к стенам домов и, по возможности, обходить деревья», – сообщают городские власти.

Также в мэрии отмечают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, сбивая опасную наледь, но охватить каждый дом мгновенно невозможно.

Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя!

