Ключевые моменты:
- Сегодня в Одессе в связи с потеплением на крышах и деревьях появился лед, который начинает падать.
- Одесситам рекомендуют обходить стены домов и деревья, быть внимательными на улицах.
- Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность.
«В условиях сложившейся ситуации просим одесситов осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к стенам домов и, по возможности, обходить деревья», – сообщают городские власти.
Также в мэрии отмечают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, сбивая опасную наледь, но охватить каждый дом мгновенно невозможно.
Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя!
