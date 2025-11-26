Ключевые моменты:

Одесская область среди лидеров распространения ВИЧ-инфекции в Украине.

Акция проходит в медучреждениях Одессы. Тестирование является быстрым, анонимным и бесплатным.

В Украине находится более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных.

Количество пациентов под диспансерным уменьшилось на 9,6% по сравнению с 2024 годом.

Тестирование быстрое и анонимное

По информации пресс-службы Одесского городского совета, все желающие 27 ноября 2025 могут пройти добровольное безвозмездное анонимное тестирование на ВИЧ. Уже через 10-15 минут, с помощью быстрых тестов, можно определить ВИЧ-статус.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 октября 2025 года в Украине под контролем находилось 133 382 человек, живущих с ВИЧ. Самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции наблюдается в Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях и городе Киев. Однако если сравнить подобный период 2024 года, то количество пациентов под диспансерным наблюдением по Украине уменьшилось на 9,6%.

Где можно сделать тест на ВИЧ

Медики Городского центра СПИДа окажут услуги с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Косовская, 2д, второй этаж девятиэтажного корпуса, имел зал. Также здесь можно произвести тестирование на вирусные гепатиты B и С.

Тестирование также можно произвести в других медицинских учреждениях:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2, с 9:00 до 15:00

ул. Сегедская, 16, 1-й этаж, кабинет №3;

ул. Базарная, 77, «Клиника, дружеская молодежь», 1-й этаж, кабинет №3.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3, с 9:00 до 11:00

Фонтанская дор., 30/32, кабинет №16;

Фонтанская дорога, 110, кабинет №6;

ул. Семьи Глодан 63/1, кабинет №12;

пров. Рислинга, 9, кабинет №2;

ул. Научная, 48/1, кабинет №8;

Люстдорфская дор., 170, кабинет №5;

ул. Ефима Геллера, 43, кабинет №6.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4, с 10:00 до 16:00

ул. Левитана, 62, 1-й этаж, манипуляционный кабинет №13.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5, кабинеты семейных врачей, с 9:00 до 19:00

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 58;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16, с 10:00 до 17:00

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, кабинет №20

ул. Житомирская, 2, кабинет №105

Центр первичной медико-санитарной помощи №18, с 9:00 до 16:00

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №6;

ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, кабинет №205;

ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №424.

Консультативно-диагностический центр №6, с 8:00 до 11:00

ул. Добровольцев, 26а, 1-й этаж, кабинет №103.

Консультативно-диагностический центр №20, с 8:00 до 10:00

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет №345.

Консультативно-диагностический центр №29, с 9:00 до 11:00

ул. Аквдемика Заболотного, 32а, 2-й этаж, кабинет №16;

3-й этаж, кабинет №25.

Городская клиническая больница №1 консультативно-диагностическое отделение №1, с 8:00 до 12:00

ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет №104.

Городская больница №5, поликлиника, с 8:00 до 11:00

ул. Троицкая, 38, 3 этаж, манипуляционный кабинет дневного стационара.

Городская больница №8, поликлиника, с 8:00 до 13:00

Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, кабинет №112.

Городская клиническая больница №10, с 8:00 до 11:00

ул. Алексея Вадатурского, 61а, диагностически консультативный центр №1, 2-й этаж, манипуляционный кабинет №3;

ул. Варненская, 25/2, диагностически консультативный центр №2, манипуляционный кабинет №22;

Люстдорфская дор., 170, диагностически консультативный центр №3, манипуляционный кабинет №5.

Городская клиническая больница №11, с 9:00 до 13:00

ул. Виталия Нестеренко, 5г, консультативно-диагностический центр, 3-й этаж, кабинет №37.

Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, с 9:00 до 15:00

ул. Мечникова, 132/7, кабинет №31;

ул. Атамана Головатого, 30, 1-й этаж, кабинет №2;

ул. Виталия Нестеренко, 5а, ГКБ № 11, корпус 10, кабинет «Доверие» № 2;

ул. Левитана, 62, КДЦ №20, 7-й этаж, кабинет «Доверие» №707а;

просп. Князя Владимира Великого, 100, травмпункт КДЦ №29, 1-й этаж, кабинет «Доверие» №10.