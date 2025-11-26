Ключевые моменты:

Завтра, 27 ноября 2025 года, в Украине будут действовать графики ограничения электроснабжения во всех регионах.

В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей действуют с 00:00 до 23:59, в пределах от 0,5 до 3 очередей.

Какими будут графики отключений света в Одессе завтра, 27 ноября.

Как обычно, графики почасовых отключений для бытовых потребителей 27 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 с объёмом от 0,5 до 3 очередей.

По обновленной информации ДТЭК, графики на завтра будут такими:

Напоминаем, графики могут измениться в течение дня. О любых изменениях будет сообщено дополнительно.

Актуальные данные одесситы могут проверить:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

А когда электроэнергия появляется по графику — используйте ее экономно.

