нет света, кот

Ключевые моменты:

  • Завтра, 27 ноября 2025 года, в Украине будут действовать графики ограничения электроснабжения во всех регионах.
  • В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.
  • Графики почасовых отключений для бытовых потребителей действуют с 00:00 до 23:59, в пределах от 0,5 до 3 очередей.
  • Какими будут графики отключений света в Одессе завтра, 27 ноября.

Как обычно, графики почасовых отключений для бытовых потребителей 27 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 с объёмом от 0,5 до 3 очередей.

Читайте также: Будет ли в Одессе меньше отключений света: в ДТЭК ответили на наболевшие вопросы о графиках

По обновленной информации ДТЭК, графики на завтра будут такими:

Графики на 27 ноября

Графики на 27 ноября-2

Напоминаем, графики могут измениться в течение дня. О любых изменениях будет сообщено дополнительно.

Актуальные данные одесситы могут проверить:

Также следите за информацией на нашем сайте и в Telegram-канале «Одесской жизни».
А когда электроэнергия появляется по графику — используйте ее экономно.

А пока вы планируете завтрашний день согласно графикам отключений света, рекомендуем узнать:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме