Ключевые моменты:
- Завтра, 27 ноября 2025 года, в Украине будут действовать графики ограничения электроснабжения во всех регионах.
- В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.
- Графики почасовых отключений для бытовых потребителей действуют с 00:00 до 23:59, в пределах от 0,5 до 3 очередей.
- Какими будут графики отключений света в Одессе завтра, 27 ноября.
Как обычно, графики почасовых отключений для бытовых потребителей 27 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 с объёмом от 0,5 до 3 очередей.
По обновленной информации ДТЭК, графики на завтра будут такими:
Напоминаем, графики могут измениться в течение дня. О любых изменениях будет сообщено дополнительно.
Актуальные данные одесситы могут проверить:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Также следите за информацией на нашем сайте и в Telegram-канале «Одесской жизни».
А когда электроэнергия появляется по графику — используйте ее экономно.
