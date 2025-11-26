Ключевые моменты

  • Лицо, которое жило со спадкодавцем одной семьёй без брака, относится к четвёртой очереди наследников и может получить наследство только при определённых условиях.
  • Чтобы получить наследство, необходимо доказать факт совместного проживания не менее 5 лет — нотариусу этого сделать недостаточно, это устанавливается только в суде.
  • Принятие наследства начинается с обращения к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти, а при необходимости — с последующим обращением в суд.
  • После получения решения суда нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство, и можно регистрировать право собственности.

Письмо от читательницы

Письмо читательницы Елены, город Одесса:

«Мы с партнёром жили вместе более 12 лет, но официальный брак так и не заключили. У нас был общий быт, хозяйство, совместные расходы. Два месяца назад он умер. К нотариусу я обратилась вовремя, но мне сказали, что я не являюсь наследницей первой очереди и они ничего не могут оформить без доказательств. Близких родственников у него давно нет, но всё равно требуют решение суда о том, что мы жили одной семьёй. Объясните, пожалуйста, что мне делать дальше и что именно я должна подтвердить по закону?»

Кто и в какой очереди наследует имущество

Украинское законодательство делит наследников на пять очередей. Это чёткая последовательность:
сначала наследственные права имеют родственники первой очереди, если их нет — второй, затем третей, четвёртой и пятой.

Первая очередь — это официальный муж/жена, дети и родители умершего.
Чтобы подтвердить своё право, достаточно свидетельства о браке.

Важно помнить: имущество, нажитое в браке, является общим. Поэтому половина такого имущества принадлежит пережившему супругу и вообще не входит в наследство. Наследуется только доля, принадлежавшая умершему.

Совместное проживание без брака — это четвёртая очередь

Человек, который жил со спадкодавцем как семья, но без регистрации брака, не может претендовать на наследство «как супруг».
Закон относит его к четвёртой очереди (ст. 1264 ГКУ).

Однако в законе есть важное условие: совместное проживание должно длиться не менее 5 лет до дня смерти спадкодавца.

И даже если пять лет были, это право возникает только тогда, когда отсутствуют наследники трёх предыдущих очередей либо они отказались от наследства.

Поэтому такие ситуации часто заканчиваются спорами: люди жили как супруги, но юридически это не подтверждено.

Шаг 1. Обращение к нотариусу

Первый шаг — всегда обращение к нотариусу по месту проживания спадкодавца.
Срок — 6 месяцев со дня смерти.

Нотариус примет заявление, но если нет документов, подтверждающих ваше право, может отказать в выдаче свидетельства.
Вам должны выдать постановление об отказе — это обязательный документ для суда.

Шаг 2. Обращение в суд

Чтобы оформить наследство, необходимо, чтобы суд установил факт проживания одной семьёй.
Это специальная процедура — отдельное производство.

В заявлении следует указать:

  • кто именно умер и когда;
  • кто является наследниками по закону;
  • открывалось ли наследственное дело;
  • где и сколько времени вы жили вместе;
  • был ли общий быт, расходы, взаимная поддержка;
  • были ли общие дети;
  • зачем именно вам нужно установить этот факт (для наследства).

Судебный сбор также нужно оплатить по реквизитам суда.

Если наследство оформляется после отчима или мачехи — важно описать, как долго они были членами семьи, какие были отношения и обязанности друг перед другом.

В конце заявления нужно указать, что вы ранее не обращались с аналогичными делами.

Какие доказательства нужны

Чем больше доказательств — тем лучше. Это могут быть:

  • копия паспорта;
  • свидетельство о смерти;
  • копии документов из наследственного дела;
  • справки о месте проживания;
  • свидетельства о рождении (если есть общие дети);
  • квитанции об оплате коммунальных услуг, покупки, документы о ведении хозяйства;
  • переписка, фотографии;
  • показания свидетелей — соседей, друзей, родственников.

Суд оценит все материалы. Если факт совместного проживания более 5 лет подтвердится, суд примет соответствующее решение.

Шаг 3. Повторное обращение к нотариусу

После того как решение суда вступит в силу, вы возвращаетесь к нотариусу.

Необходимо предоставить:

  • заявление о принятии наследства (если оно подавалось ранее — это подтверждает, что сроки не пропущены);
  • решение суда;
  • свидетельство о смерти;
  • документы на имущество;
  • другие доказательства проживания, если нотариус их ещё не видел.

На основании решения суда нотариус признаёт вас наследником четвёртой очереди и выдаёт свидетельство о праве на наследство.
Далее регистрируется право собственности, если наследство включает недвижимость.

Почему важно не откладывать

Главное — подать заявление нотариусу в пределах шести месяцев.
Если это сделано вовремя, факт проживания можно доказывать уже позже — срок не считается пропущенным.

Из-за сложности таких дел юристы советуют обращаться за помощью к специалисту, который занимается наследственными вопросами.

