Ключевые моменты
- Лицо, которое жило со спадкодавцем одной семьёй без брака, относится к четвёртой очереди наследников и может получить наследство только при определённых условиях.
- Чтобы получить наследство, необходимо доказать факт совместного проживания не менее 5 лет — нотариусу этого сделать недостаточно, это устанавливается только в суде.
- Принятие наследства начинается с обращения к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти, а при необходимости — с последующим обращением в суд.
- После получения решения суда нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство, и можно регистрировать право собственности.
Письмо от читательницы
Письмо читательницы Елены, город Одесса:
«Мы с партнёром жили вместе более 12 лет, но официальный брак так и не заключили. У нас был общий быт, хозяйство, совместные расходы. Два месяца назад он умер. К нотариусу я обратилась вовремя, но мне сказали, что я не являюсь наследницей первой очереди и они ничего не могут оформить без доказательств. Близких родственников у него давно нет, но всё равно требуют решение суда о том, что мы жили одной семьёй. Объясните, пожалуйста, что мне делать дальше и что именно я должна подтвердить по закону?»
Кто и в какой очереди наследует имущество
Украинское законодательство делит наследников на пять очередей. Это чёткая последовательность:
сначала наследственные права имеют родственники первой очереди, если их нет — второй, затем третей, четвёртой и пятой.
Первая очередь — это официальный муж/жена, дети и родители умершего.
Чтобы подтвердить своё право, достаточно свидетельства о браке.
Важно помнить: имущество, нажитое в браке, является общим. Поэтому половина такого имущества принадлежит пережившему супругу и вообще не входит в наследство. Наследуется только доля, принадлежавшая умершему.
Совместное проживание без брака — это четвёртая очередь
Человек, который жил со спадкодавцем как семья, но без регистрации брака, не может претендовать на наследство «как супруг».
Закон относит его к четвёртой очереди (ст. 1264 ГКУ).
Однако в законе есть важное условие: совместное проживание должно длиться не менее 5 лет до дня смерти спадкодавца.
И даже если пять лет были, это право возникает только тогда, когда отсутствуют наследники трёх предыдущих очередей либо они отказались от наследства.
Поэтому такие ситуации часто заканчиваются спорами: люди жили как супруги, но юридически это не подтверждено.
Шаг 1. Обращение к нотариусу
Первый шаг — всегда обращение к нотариусу по месту проживания спадкодавца.
Срок — 6 месяцев со дня смерти.
Нотариус примет заявление, но если нет документов, подтверждающих ваше право, может отказать в выдаче свидетельства.
Вам должны выдать постановление об отказе — это обязательный документ для суда.
Шаг 2. Обращение в суд
Чтобы оформить наследство, необходимо, чтобы суд установил факт проживания одной семьёй.
Это специальная процедура — отдельное производство.
В заявлении следует указать:
- кто именно умер и когда;
- кто является наследниками по закону;
- открывалось ли наследственное дело;
- где и сколько времени вы жили вместе;
- был ли общий быт, расходы, взаимная поддержка;
- были ли общие дети;
- зачем именно вам нужно установить этот факт (для наследства).
Судебный сбор также нужно оплатить по реквизитам суда.
Если наследство оформляется после отчима или мачехи — важно описать, как долго они были членами семьи, какие были отношения и обязанности друг перед другом.
В конце заявления нужно указать, что вы ранее не обращались с аналогичными делами.
Какие доказательства нужны
Чем больше доказательств — тем лучше. Это могут быть:
- копия паспорта;
- свидетельство о смерти;
- копии документов из наследственного дела;
- справки о месте проживания;
- свидетельства о рождении (если есть общие дети);
- квитанции об оплате коммунальных услуг, покупки, документы о ведении хозяйства;
- переписка, фотографии;
- показания свидетелей — соседей, друзей, родственников.
Суд оценит все материалы. Если факт совместного проживания более 5 лет подтвердится, суд примет соответствующее решение.
Шаг 3. Повторное обращение к нотариусу
После того как решение суда вступит в силу, вы возвращаетесь к нотариусу.
Необходимо предоставить:
- заявление о принятии наследства (если оно подавалось ранее — это подтверждает, что сроки не пропущены);
- решение суда;
- свидетельство о смерти;
- документы на имущество;
- другие доказательства проживания, если нотариус их ещё не видел.
На основании решения суда нотариус признаёт вас наследником четвёртой очереди и выдаёт свидетельство о праве на наследство.
Далее регистрируется право собственности, если наследство включает недвижимость.
Почему важно не откладывать
Главное — подать заявление нотариусу в пределах шести месяцев.
Если это сделано вовремя, факт проживания можно доказывать уже позже — срок не считается пропущенным.
Из-за сложности таких дел юристы советуют обращаться за помощью к специалисту, который занимается наследственными вопросами.
