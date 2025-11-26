Ключевые моменты

Лицо, которое жило со спадкодавцем одной семьёй без брака, относится к четвёртой очереди наследников и может получить наследство только при определённых условиях.

Чтобы получить наследство, необходимо доказать факт совместного проживания не менее 5 лет — нотариусу этого сделать недостаточно, это устанавливается только в суде.

Принятие наследства начинается с обращения к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти, а при необходимости — с последующим обращением в суд.

После получения решения суда нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство, и можно регистрировать право собственности.

Письмо от читательницы

Письмо читательницы Елены, город Одесса:

«Мы с партнёром жили вместе более 12 лет, но официальный брак так и не заключили. У нас был общий быт, хозяйство, совместные расходы. Два месяца назад он умер. К нотариусу я обратилась вовремя, но мне сказали, что я не являюсь наследницей первой очереди и они ничего не могут оформить без доказательств. Близких родственников у него давно нет, но всё равно требуют решение суда о том, что мы жили одной семьёй. Объясните, пожалуйста, что мне делать дальше и что именно я должна подтвердить по закону?»

Кто и в какой очереди наследует имущество

Украинское законодательство делит наследников на пять очередей. Это чёткая последовательность:

сначала наследственные права имеют родственники первой очереди, если их нет — второй, затем третей, четвёртой и пятой.

Первая очередь — это официальный муж/жена, дети и родители умершего.

Чтобы подтвердить своё право, достаточно свидетельства о браке.

Важно помнить: имущество, нажитое в браке, является общим. Поэтому половина такого имущества принадлежит пережившему супругу и вообще не входит в наследство. Наследуется только доля, принадлежавшая умершему.

Совместное проживание без брака — это четвёртая очередь

Человек, который жил со спадкодавцем как семья, но без регистрации брака, не может претендовать на наследство «как супруг».

Закон относит его к четвёртой очереди (ст. 1264 ГКУ).

Однако в законе есть важное условие: совместное проживание должно длиться не менее 5 лет до дня смерти спадкодавца.

И даже если пять лет были, это право возникает только тогда, когда отсутствуют наследники трёх предыдущих очередей либо они отказались от наследства.

Поэтому такие ситуации часто заканчиваются спорами: люди жили как супруги, но юридически это не подтверждено.

Шаг 1. Обращение к нотариусу

Первый шаг — всегда обращение к нотариусу по месту проживания спадкодавца.

Срок — 6 месяцев со дня смерти.

Нотариус примет заявление, но если нет документов, подтверждающих ваше право, может отказать в выдаче свидетельства.

Вам должны выдать постановление об отказе — это обязательный документ для суда.

Шаг 2. Обращение в суд

Чтобы оформить наследство, необходимо, чтобы суд установил факт проживания одной семьёй.

Это специальная процедура — отдельное производство.

В заявлении следует указать:

кто именно умер и когда;

кто является наследниками по закону;

открывалось ли наследственное дело;

где и сколько времени вы жили вместе;

был ли общий быт, расходы, взаимная поддержка;

были ли общие дети;

зачем именно вам нужно установить этот факт (для наследства).

Судебный сбор также нужно оплатить по реквизитам суда.

Если наследство оформляется после отчима или мачехи — важно описать, как долго они были членами семьи, какие были отношения и обязанности друг перед другом.

В конце заявления нужно указать, что вы ранее не обращались с аналогичными делами.

Какие доказательства нужны

Чем больше доказательств — тем лучше. Это могут быть:

копия паспорта;

свидетельство о смерти;

копии документов из наследственного дела;

справки о месте проживания;

свидетельства о рождении (если есть общие дети);

квитанции об оплате коммунальных услуг, покупки, документы о ведении хозяйства;

переписка, фотографии;

показания свидетелей — соседей, друзей, родственников.

Суд оценит все материалы. Если факт совместного проживания более 5 лет подтвердится, суд примет соответствующее решение.

Шаг 3. Повторное обращение к нотариусу

После того как решение суда вступит в силу, вы возвращаетесь к нотариусу.

Необходимо предоставить:

заявление о принятии наследства (если оно подавалось ранее — это подтверждает, что сроки не пропущены);

решение суда;

свидетельство о смерти;

документы на имущество;

другие доказательства проживания, если нотариус их ещё не видел.

На основании решения суда нотариус признаёт вас наследником четвёртой очереди и выдаёт свидетельство о праве на наследство.

Далее регистрируется право собственности, если наследство включает недвижимость.

Почему важно не откладывать

Главное — подать заявление нотариусу в пределах шести месяцев.

Если это сделано вовремя, факт проживания можно доказывать уже позже — срок не считается пропущенным.

Из-за сложности таких дел юристы советуют обращаться за помощью к специалисту, который занимается наследственными вопросами.

Читайте также: