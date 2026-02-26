Ключевые моменты:

Возобновлено электроснабжение для 156 600 семей в Киевском районе Одессы после обстрелов.

Энергетики работали в три смены 10 дней в сложных погодных условиях.

Ремонт завершен на сутки раньше графика.

Оборудование повреждено, не выдерживает полную нагрузку — свет будут подавать поочередно.

Временные графики для Киевского района

По информации ДТЭК, для 156 600 семей Киевского района Одессы возобновили электроснабжение после вражеских обстрелов. В компании утверждают, что энергетики круглосуточно работали в три смены в течение 10 дней — несмотря на холод, снег и дождь. И именно благодаря усилиям специалистов удалось подключить электричество к каждому дому. К слову, энергетики завершили ремонт на сутки раньше графика.

Однако оборудование, которое получило значительные повреждения, пока не выдерживает полной нагрузки микрорайона. Поэтому вводится временный график подачи электроэнергии – свет будут подавать поочередно. Такая мера необходима, чтобы стабилизировать сеть и предотвратить перегрузки.

Напомним,микрорайон Таирова в Одессе без электричества был 10 суток.