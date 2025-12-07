Ключевые моменты
Женщины из общественной организации «Наша спадщина-Рени» отметили День украинского платка путешествием по селам Бессарабии, популяризируя традицию через живое общение.
Истории украинок, болгарок и гагаузок показали глубину традиции платка — как семейной реликвии, передающейся из поколения в поколение и сохраняющей память о жизни женщин.
Как День украинского платка отметили в Бессарабии
Сегодня, 7 декабря – День украинского платка. Это неофициальный праздник, основанный в 2019 году. Его цель – воздать честь украинской традиции и объединить женщин из разных уголков мира ради сохранения культурного наследия.
Обычно в этот день женщины делают фото в платках и публикуют их в соцсетях.
Активистки общественной организации «Наша спадщина-Рени» решили изменить формат и посетить одно гагаузское и два молдавских села Ренийской громады, украсив себя платками – чтобы показать красоту праздника и продемонстрировать, как украинский платок можно вписать в современный гардероб.
Погодa не способствовала путешествию – шел дождь с порывами ветра, но яркие платки подняли настроение участницам акции и жителям сел.
Но платок – это больше, чем элемент одежды.
— Мы с кумой как-то поехали в гости к ее тете в Подольский район, — рассказывает жительница Рени Галина Абрамова. — Хозяйка открыла шкаф — а там до верху целая стопка платков. И про каждый рассказывает: тот подарила Одарка, тот — тетя Маруся. В этом крестили, в этом венчали… Я прошу: продай хоть один. А она: «Боже упаси! Это больше, чем подарки, это как праздник в доме». У меня тоже есть дорогой платок — от мамы. Хотя он уже весь в дырочках, но самый ценный для меня. Недавно звонит родная тетя Нина Коротун, она старше меня: «Зайди, я должна передать тебе два платка — свой и тети Маруси». И это — не подарок к празднику, платки передаются по наследству дочерям, невесткам, племянницам. Лично я не люблю носить шапки и береты — всегда повязываю голову платком.
Традиция хранить платки присуща не только украинкам. Так, в шкафу болгарки из села Евгеньевка Буджакской громады Татьяны Димитровой тоже огромная стопка платков.
— И ни один из них я не покупала, — говорит баба Тана, демонстрируя свой женский клад. — Это всё подарки. Платки дарят на праздники, на похороны и поминки. В этих платках отражена вся моя жизнь. Я всегда ношу платок, не выхожу без него во двор.
Хранит семейные платки и гагаузка Домна Брынза из с. Котловина Ренийской громады. Это — шерстяные черные платки, щедро украшенные шелковой бахромой.
— Один из них я передала в музей, а платок бабушки мужа оставила себе, — рассказывает женщина. — В дальнейшем я передам его своей дочери.
