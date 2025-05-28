В соцсетях публикуют видео уже после поражения, на котором зафиксирован мощный пожар внутри одного из цехов.

Под ударом оказалось совершенно новые производственные мощности завода “Кронштадт”, введенные в эксплуатацию в 2022 году, в которые россияне вложили 53 млн долларов, сообщает информационно-консалтинговая компания Defense Express, которая освещает вопросы оборонно-промышленной политики.

По оценкам аналитиков, атака могла быть направлена не только по заводу «Кронштадт», но и в сторону ключевых объектов российского оборонного комплекса — таких как «Дубненский машиностроительный завод» и «МКБ Радуга» — разработчик и производитель крылатых ракет Х-101, Х-59, Х-69 и других высокоскоростных боеприпасов.

Авторы материала подчеркнули, что с учетом стратегической значимости города для российской ВПК, он должен был находиться под плотным прикрытием средств ПВО. Однако на видеозаписях видно, что в момент атаки в воздухе работали только зенитные установки и стрелковое вооружение, что, вероятно, оказалось недостаточным для перехвата высокоточных дронов.

Ранее Одесская жизнь” сообщала, что россияне активно используют “Бандероль” для ударов по Одесской области. Украинские специалисты предполагают, что это скорее не БпЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем.

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