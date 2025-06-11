Такое историческое решение согласовал сегодня, 11 июня 2025 года, Кабинет министров Украины с целью усилить защиту страны от атак вражеских дронов.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет об экспериментальном проекте, который продлится во время действия военного положения, но не более двух лет.

Сообщается, что к защите украинского неба будут привлекать специальные группы противовоздушной обороны, сформированные из представителей Сил территориальной обороны и добровольцев, которые имеют соответствующие летные навыки или квалификацию.

К добровольческим группам смогут присоединиться члены добровольческих формирований территориальных громад, люди, которые не подлежат мобилизации, но имеют необходимые навыки и мотивацию, а также те, кто уже прошел подготовку и имеет сертификат оператора БпЛА.

Такие группы ПВО смогут:

выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы;

использовать дроны, самолеты, личное оружие;

получать технику, оружие, боеприпасы от ВСУ;

использовать собственные авто и оборудование.

Обучение добровольцев, которые будут входить в группы противовоздушной обороны, смогут проводить центры национального сопротивления.

Организационно группы будут подчиняться Силам территориальной обороны, а оперативное управление будет осуществляться Командованием Воздушных сил ВСУ. Денежное обеспечение составит до 100 тыс. гривен в месяц, в зависимости от объема участия, и будет финансироваться из местных бюджетов.

Напомним, ранее над Одесской областью был сбит новейший российский дрон.