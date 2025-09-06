Ключевые моменты:

Температура моря у берегов Одессы 6 сентября составит +22+23°С;

По прогнозу Гидрометцентра, антициклон «Nina» обеспечит малооблачное небо и комфортные температуры вдоль побережья.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в субботу, 6 сентября 2025 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит +22+23°С. Такая вода считается наиболее комфортной для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.

В любом случае важна и общая погода. И синоптики сообщают: в результате воздействия антициклона под названием «Nina», в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни ожидается устойчивая погода с комфортными температурными показателями и малооблачным небом.

Волнение моря – легкое, а уровни моря вдоль побережья и в лиманах – безопасные, то есть шторма в этот день можно не опасаться.

