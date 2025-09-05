Ключевые моменты:
- В Одессе 6 сентября переменная облачность, без осадков, температура ночью 16-18°С, днем +25+27°С;
- В Одесской области завтра без осадков, ночью 13-18°С, днем +25+30°С;
- Температура морской воды +22+23°С.
Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 6 сентября
В Одессе в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 сентября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
