Ключевые моменты:

  • В Одессе 6 сентября переменная облачность, без осадков, температура ночью 16-18°С, днем +25+27°С;
  • В Одесской области завтра без осадков, ночью 13-18°С, днем +25+30°С;
  • Температура морской воды +22+23°С.

Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 6 сентября

В Одессе в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 сентября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

