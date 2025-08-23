Ключевые моменты:

Вода у побережья Одессы прогрета до 20–21°, купание будет прохладным.

Порывы ветра до 20 м/с создадут высокие волны и опасные условия для отдыха на море.

Синоптики советуют воздержаться от купания в непогоду и учитывать предупреждения о жёлтом уровне опасности.

Каким будет море 23 августа

По данным Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, из-за грозовых дождей и сильного северо-западного ветра море в Одессе будет волноваться. При относительно тёплой дневной температуре воздуха (24–26° в городе) вода останется достаточно тёплой, хотя по сравнению с прошлой неделей остынет на несколько градусов. Температура моря составит 20–21°.

Специалисты предупреждают, что в такие дни следует быть осторожными на пляжах и лучше отказаться от купания. Высокие волны и порывы ветра могут создавать опасные ситуации, даже если вода выглядит относительно спокойной.

