Ключевые моменты:

Возле кургана в Арцизской громаде появилось стихийное мусорное скопление.



Коммунальные службы регулярно убирают территорию, но отходы снова накапливаются.



В громаде напоминают: охрана природы и памятников — общая ответственность, за нарушение предусмотрены штрафы.



Мусор возле кургана: вместо культурного наследия — кучи отходов

Скифские курганы — уникальные памятники степной Украины, которые хранят историю нескольких тысячелетий. Однако одна из таких святынь возле Арциза оказалась в плачевном состоянии: рядом с ней образовалась настоящая свалка.

В коммунальном предприятии отмечают, что отходы отсюда регулярно вывозят, однако жители снова засоряют территорию. В громаде призывают не уничтожать собственную историю и природу, а присоединяться к сохранению чистоты.

Сообщить о незаконных свалках можно по телефонам горячей линии:

096 04-565-04, 099 04-565-04, +38 (04845) 3-10-63.

Напомним, что за засорение территорий законом предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф от 340 до 1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 грн.

