Сегодня температура моря у берегов Одессы держится на уровне 18-19 градусов;

Синоптики отмечают легкое волнение моря и отсутствие штормов;

Погода в регионе остается устойчиво теплой под влиянием антициклона Petralilly.

Сегодня, в субботу, температура Черного моря у берегов Одессы составит 18-19 градусов. А учитывая постепенное понижение температурного фона, купаться в такой воде комфортно уже далеко не всем.

В то же время синоптики сообщают, что волнение моря в этот день – лёгкое, шторма не предвидится. Ветер ожидается умеренный, преимущественно северный.

Напомним, по прогнозам, сегодня в Одессе и области ожидается переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 16-18, а местами – и до 19 градусов.

А вот в период 30 сентября – 1 октября в связи с прохождением атмосферного фронта ожидаются дожди.

Автор фото – Анна Баратынская