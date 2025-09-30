Ключевые моменты:

Море в Одессе 30 сентября остается прохладным, но еще приемлемым для купания 17-18°С;

Днем ожидается сильный дождь с ветром, температура воздуха всего 12-14°С.

Во вторник, 30 сентября, в Одессе ожидается резкое ухудшение погоды: дожди, порывистый ветер и понижение температуры. Ночью столбики термометров покажут всего 10–12°C, а днем поднимутся до 12–14°C. Осадки начнутся утром и усилятся к середине дня. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, что сделает пребывание на улице некомфортным.

Тем не менее, море пока не успело остыть окончательно. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура воды у побережья Одессы составляет 17–18°C. Несмотря на прохладу, такие условия все еще приемлемы для коротких купаний или моржевания.

Хотя пляжный сезон уже практически завершился, у желающих освежиться в море всё ещё есть шанс.

