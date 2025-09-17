Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе 17 сентября будет в пределах +20…+21°С;

Днем ожидается дождь, воздух прогреется до +22 — 24°С.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 17 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 20–21°С. Такая вода считается прохладной, но многим людям подходит для купания, особенно в теплый осенний день.

Днем воздух в Одессе прогреется до 22-24°С. Ожидается дождь. Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.

Фото — Наталья Ситаль