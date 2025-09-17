Ключевые моменты:

Объект — двухэтажное спортивное здание общей площадью 806 м² в составе более крупного комплекса.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 сентября 2025 года, аукцион состоится 24 сентября.

Что именно продается

Спорткомплекс занимает площадь 806 м² и расположен на проспекте Багрицкого, 12А. Это двухэтажное здание. Первый этаж занимает 601,1 м², второй — 204,9 м².

Имеются все коммуникации. Лот не требует минимального количества участников — аукцион состоится при наличии хотя бы одной заявки.

Аукцион проходит в рамках малой приватизации в Украине — продажи имущества государственных предприятий, стоимость которых не превышает 250 миллионов гривен. Такие объекты реализуются исключительно в электронной системе Прозорро.Продажи.

Читайте также: