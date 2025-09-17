Ключевые моменты:

Бывший голкипер одесского «Черноморца» Артур Рудько был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения границы.

По данным СМИ, 33-летний футболист в настоящее время проходит базовую военную подготовку в учебном центре ВСУ.

Его последним клубом был «Черноморец», который он покинул в конце прошлого сезона, так и не найдя новую команду.

По информации портала SportArena, 33-летнего Артура Рудько задержали пограничники при попытке покинуть Украину.

Согласно неофициальным данным, сейчас он проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Артур Рудько – воспитанник киевского «Динамо». В течение карьеры также выступал за «Говерлу», «Пафос», «Металлист», «Лех» и «Шахтер». Последним клубом вратаря был «Черноморец», который он покинул в конце прошлого сезона. После этого футболист не нашел новой команды.

Напомним, в прошлом году тренер по физподготовке футболистов одесского «Черноморца» Игорь Касьяненко сбежал из страны, воспользовавшись сборами команды в Турции.

