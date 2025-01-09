В Одесской области отравились лекарствами двое детей

Как сообщили сегодня, 9 января 2025 года, в областном управлении полиции, о произошедшем правоохранителям сстало известно от медиков.

В полиции предварительно установили, что две девочки 2-х и 3-х лет, на время оставшись дома без присмотра взрослых, употребили неизвестные медицинские препараты, от которых им вероятно стало плохо.

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Бабушка обнаружила внучек в тяжелом состоянии и вызвала скорую. Дети были доставлены в больницу, где им диагностировали острое отравление неизвестными медицинскими препаратами. Сейчас маленькие пациентки без сознания, им предоставляется необходимая помощь.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства.

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