Новости Одессы и Одесской области

Водил в кафе и катал в машине: в Одессе задержали насильника детей

Водил в кафе и катал в машине: в Одессе задержали насильника детей

В Одессе задержали местного мужчину по подозрению в изнасиловании двух девочек 11-ти и 13-ти лет. С детьми он знакомился через соцсети.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Мать 11-летней девочки сообщила в полицию, что ее дочь изнасиловал неизвестный мужчина. В хлде расследования полицейские установили, что к преступлению причастен 34-летний одессит, и его жертвой стала еще одна девочка 13-ти лет.

Полицейские выяснили, что в обоих случаях мужчина действовал одинаково: знакомился с девочками в соцсетях, водил на прогулку, в кафе, катал на машине. А втершись в доверие, приглашал к себе домой и насиловал.

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Мужчину задержали. Следователи сообщили ему о подозрении в изнасиловании по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, а суд поместил под стражу.

За содеянное правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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