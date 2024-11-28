В Одесской области женщина бросила шестерых детей в холодном доме без еды

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домов Любашевской громады дети находятся без присмотра.

Звонок поступил от их родственницы, которая живет в другом населенном пункте. По ее словам, соседи слышали в доме крики малышей.

Прибыв на место вызова, полицейские обнаружили в нетопленном доме четырех девочек и двух мальчиков в возрасте от одного до десяти лет. Они пытались согреться под одеялами на кровати и были голодны.

Прежде всего полицейские привезли еду и накормили детей. Потом на «скорой» их отвезли в местную больницу и после медицинского осмотра разместили в палате детского отделения.

Мать детей ищут. Полицейские выяснили, что женщина ранее жила в другом районе, а месяц назад вместе с детьми поселилась в доме своей матери. В тот день она утром оставила детей дома одних и уехала вместе со знакомым в неизвестном направлении.

По словам полицейских, бабушка и тетя детей отказались их забирать к себе.

«Мы разыскали бывшего мужа женщины, который является отцом четырех детей. Он согласился забрать всех детей к себе до решения соцслужбами вопроса о месте их проживания. Вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей матери детей будет решен после того, как мы ее найдем», — сообщил начальник отдела полиции № 1 Подольского районного управления полиции Олег Сытник.