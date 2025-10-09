Дед и внуки

И сегодня мы узнаем, чего больше всего боятся одесситы, каков главный признак настоящего мужчины и такие байки рассказывает своим потомкам дедушка Сименс. Поехали!

Немного юмора на злобу дня:

Фобии одесситов

О грибах и осеннем настроении:

Осеннее настроение

Мечты сбываются, но есть нюанс:

Мечты сбываются

Выбор редакции: В Одессе старательно отреставрировали двери старинного дома: рядом с ними можно почувствовать тепло дерева и дыхание истории (фото)

Коротко о простоте и элегантности:

Простота и элегантность

Когда разница в мировоззрении приводит к разным моделям поведения:

В чем отличие?

Что интересного расскажет своим потомкам дедушка Стименс?..

Дедушка Сименс

Читайте также: Лебеди «захватили» одесские пляжи: птицы не боятся людей и позируют (фото).

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме