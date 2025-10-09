И сегодня мы узнаем, чего больше всего боятся одесситы, каков главный признак настоящего мужчины и такие байки рассказывает своим потомкам дедушка Сименс. Поехали!
Немного юмора на злобу дня:
О грибах и осеннем настроении:
Мечты сбываются, но есть нюанс:
Коротко о простоте и элегантности:
Когда разница в мировоззрении приводит к разным моделям поведения:
Что интересного расскажет своим потомкам дедушка Стименс?..
