Техническое задание — отправная точка

В ОСМД «Посейдон», расположенном на улице Левитана, 110, сначала рассматривали использование солнечной энергии, прежде всего, ради обеспечения работы автономной котельной, когда отсутствует подача электричества от города. Но потом перечень задач стал немного шире.

— Мы планировали, что СЭС не только будет помогать нам во время блэкаутов зимой поддерживать работу котельной, но и обеспечит работу насоса для подкачки воды и освещения мест общего пользования, — говорит председатель ОСМД Андрей Дуда.

Солнечные панели на крыше дома на Левитана, 110.

«Посейдон» присоединился к программе «ГринДом», которая гарантировала возврат до 70% средств за приобретение основного оборудования: солнечных панелей, инвертора, аккумуляторов. Очень кстати оказалась также помощь от Ассоциации «Одесский жилищный союз» в рамках совместного с американцами проекта «Хабитат для одесситов-3». Она позволила компенсировать 70% средств уже за выполненные работы по установке СЭС.

Это ОСМД выиграло еще от того, что в дополнительных расходах не нуждалась крыша — ее в два этапа отремонтировали в предыдущие годы. Электрощитовая тоже находилась в соответствующем для установки нового оборудования состоянии. Сейчас завершается подготовительная работа для подключения лифта. Хоть он и старый, но частотное регулирование позволит продлить срок его эксплуатации.

— Сейчас мы отключаемся от города в 9 вечера и до 7 утра, — продолжает Андрей Дуда, — Затем, утром, аккумуляторы начинают заряжаться. И в случае превышения мощности даже днем отключаются от города. По моему мнению, очень важно изначально понимать, ради чего вам нужна СЭС, какую мощность она должна иметь. Все это надо четко отразить в техническом задании (ТЗ). Показатели должны соответствовать потребностям дома. Тогда не придется платить лишние деньги за СЭС.

Андрей Дуда

В этом доме с одним подъездом выбрали СЭС на 16 кВт. И крыша имеет небольшую площадь, и хотели вложиться в 850 тысяч гривен общей стоимости проекта. Кредитным путем жители не пошли, потому что не договорились с банком. 13 квартир оплатили всю авансовую стоимость покупки оборудования и за себя, и за соседей. Теперь эти средства им постепенно возвращают. В целом для жителей вышло примерно по 55 гривен за квадратный метр единовременного взноса.

По мнению Андрея Дуды, если все правильно просчитано и установлено, СЭС позволяет обходиться без электричества от города на работу котельной, подкачку воды и освещение мест общего пользования даже в облачную погоду. Чем сейчас и пользуются в ОСМД «Посейдон».

Надо определяться, что именно должна поддерживать СЭС

ОСМД «ЖК Платинум» создано в новом доме на 10-й станции Большого Фонтана — ему всего три года. Жильцы на общем собрании приняли решение об установке солнечной электростанции. С банками не договорились. Далее присоединились к программе «ГринДом». Общая стоимость проекта составила 1 миллион 700 тысяч гривен (вернули 1 миллион 100 тысяч гривен). На стадии, когда уже нужно было собирать деньги, кто-то поддержал принятое решение, кто-то — нет. Кто-то внес средства, кто-то — нет (решили не участвовать в проекте 12 из 111 жителей дома). Пришлось закупку оборудования дофинансировать из резервного фонда. Другого выхода не было, но именно такой подход позволил не терять время и быстро начать воплощать в жизнь все запланированное. Первый взнос был в размере 500 тысяч гривен. И менее чем через месяц СЭС начала работать. В целом подготовка длилась четыре месяца.

ЖК Платинум

— С самого начала мы ставили задачу обеспечить работу лифтов, котельной, подкачку воды, освещение мест общего пользования, работу домофонов и камер наблюдения, — говорит председатель ОСМД Олег Чайковский, — Мощность СЭС — 30 кВт (50 панелей), аккумуляторов — 60 кВт. Именно такой запас позволил нам продержаться зимой, а особенно, когда в течение восьми дней не было света в результате разрушения подстанции после прилета. Лифты, котельная работали. Вынесли розетки в холл, чтобы жильцы свои гаджеты заряжали.

Видимо, ОСМД «ЖК Платинум» очень повезло: Олег Чайковский уже имел опыт эксплуатации СЭС — она работает у него в частном доме. Поэтому жителям многоэтажки он объяснял все как специалист. Конечно, благодаря этому значительно упростились процедуры покупки оборудования и общения с подрядчиками. Что касается подрядчика, выбрали того, который согласился подождать, когда ОСМД получит компенсацию в рамках программы «ГринДом». Из этих средств и рассчитались за установку оборудования. По мнению Олега Чайковского, именно этот момент и стал решающим, потому что люди не были готовы вкладывать немалые собственные средства на начальном этапе.

— Я рекомендовал бы при расчетах мощности СЭС, которая необходима вашему дому, не исходить из того, что все — котельная, лифт, насос, домофоны, видеонаблюдение — работают одновременно, потому что тогда вы выйдете на очень большую мощность СЭС и она будет стоить очень много, — говорит Олег Чайковский. — На самом деле все сразу не работает, из этого надо и исходить, чтобы понять, какая реальная мощность нужна. Мне советовали, что СЭС должна быть на 50 кВт. Мы поставили на 30 кВт, используем 24 кВт, а возможно, хватило бы даже 10 кВт. С небольшим запасом получилось. Это хорошо, потому что учитывается амортизация оборудования. Что касается запаса мощности аккумуляторов, она должна быть вдвое больше мощности станции.

Татьяна Антипова

Еще одна ошибка, о которой рассказал Олег Чайковский, это экономия на электропроводке. Здесь экономить не стоит — лучше взять хорошо изолированный провод с большим сечением. Тогда есть гарантия, что он быстро не перегорит.

Без банковских кредитов, но в рамках государственной программы

Интересно, что оба ОСМД не смогли договориться с банками о льготных кредитах на приобретение оборудования для установки СЭС. Почему так произошло? Скорее всего, в банках увидели решительный настрой жильцов, которые намеревались быстро вернуть кредит и не превратиться в должников банков. А банкам такая ситуация и не очень выгодна, им выгоднее иметь дело с потенциальными должниками. Дело в том, что оборудование — солнечные панели, аккумуляторы, инвертор — остаются в собственности банка до момента возврата кредита. Если кредит просрочивается, оборудование остается собственностью банка. И в случае неспособности ОСМД закрыть кредит может быть им продано.

Вторым общим для обоих ОСМД является то, что шанс на установку СЭС им предоставила государственная программа «ГринДом». Поскольку, в отличие от банков, настроенных, прежде всего, на получение прибыли, она имела целью увеличить количество потребителей солнечной энергии, выполнить все необходимые условия здесь оказалось легче. И проекты были реализованы.

Как рассказал Олег Чайковский, к ним сейчас довольно часто приходят люди, интересуются опытом ОСМД «ЖК Платинум». Спрос на использование солнечных панелей есть. Он советует тщательно изучать особенности дома, определять, что именно должна поддерживать СЭС, общаться с людьми, выясняя, готовы ли они на первом этапе вкладывать в проект собственные средства. Потому что СЭС действительно может существенно уменьшить использование сетевого электричества. А значит и сэкономить деньги жителей ОСМД.

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