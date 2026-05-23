Ключевые моменты:

В Украине планируют построить более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей.

Новые объекты появятся в Сумской, Харьковской и Одесской областях.

Инвесторам обещают фиксированную оплату за развитие мощностей в течение пяти лет.

Где в Украине построят новые генерирующие мощности

Правительство Украины объявило конкурс на строительство новых генерирующих мощностей общей мощностью более 1,3 ГВт. Новые энергообъекты должны помочь системе пережить дефицит электроэнергии после российских атак на инфраструктуру. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новые мощности распределят по регионам, где сейчас наблюдается наибольшая потребность в электроэнергии. В Киевской и Черкасской областях планируют построить объекты на 250 МВт. Еще 872 МВт должны появиться в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Кроме того, по 100 МВт новых мощностей предусмотрено для Днепропетровской и Одесской областей.

Подать конкурсные предложения инвесторы смогут в течение трех месяцев после официального объявления конкурса Министерством энергетики.

Для участников предусмотрен стимулирующий механизм. После ввода объектов в эксплуатацию государство будет выплачивать до 27,92 евроцента за 1 кВт*ч в течение пяти лет.

Максимальный срок строительства и запуска новых мощностей — до 20 месяцев. Также правительство установило обязательные требования по инженерной защите энергообъектов, учитывая риски новых атак на энергетическую инфраструктуру.

По данным Кабмина, новые объекты должны усилить устойчивость украинской энергосистемы и помочь покрыть дефицит мощности, возникший после российских ударов по энергетике.

Как сообщала «Одесская жизнь», летом Одесса может снова столкнуться с отключениями света из-за дефицита мощностей в энергосистеме.

