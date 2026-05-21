Ключевые моменты:

Летом Одесса может снова столкнуться с отключениями света из-за дефицита мощностей в энергосистеме.

Ситуация зависит от трех факторов: жары, российские атаки на инфраструктуру и темпы восстановления энергетики.

В условиях (без массированных ударов и с доступным импортом) лето может пройти почти без серьезных ограничений.

Даже в лучшем сценарии возможны локальные отключения в часы пиковой нагрузки.

Ситуация несколько лучше, чем в прошлом, благодаря измененным графикам ремонтов АЭС и росту количества солнечных электростанций.

Вернутся ли графики отключений электроэнергии

Этим летом в Украине снова существует риск отключений электроэнергии из-за дефицита мощностей в поврежденной энергосистеме. Эксперты и Укрэнерго предупреждают, что ситуация будет зависеть от нескольких ключевых факторов — погоды, последствий российских атак и темпов восстановления энергетических объектов.

Эксперты отмечают, что если не будет массированных обстрелов, температура будет оставаться умеренной, а импорт электроэнергии из Европы будет доступен, лето может пройти без серьезных ограничений. Правда, даже в таких условиях энергетики не исключают локальных обесточений в часы пиковой нагрузки.

По словам эксперта по энергетике Андрей Закревский, ситуация в этом году несколько лучше, чем в прошлом. В частности, график ремонтов атомных блоков скорректировали во избежание одновременного вывода большого количества мощностей, а количество солнечных электростанций в Украине существенно возросло.

К слову, именно солнечное поколение может стать важным фактором стабильности, ведь суммарная мощность бытовых СЭС уже приблизилась к уровню атомной генерации. Однако проблема возникает в облачные дни, когда производство солнечной электроэнергии падает, а потребление остается высоким.

В Укрэнерго отмечают: летом нагрузка на сеть резко возрастает из-за массового использования кондиционеров. Особо критическими могут стать июль и август, когда пиковое потребление совпадает с пониженными возможностями генерации.

По оценкам экспертов, в случае жары и неблагоприятной ситуации возможны отключения продолжительностью 3-4 часа в сутки, а при более сложном сценарии — до 6-8 часов, особенно в вечерние часы.

Напомним, 21 мая в Одессе и нескольких районных центрах области энергетики ввели экстренные отключения электроэнергии. Кроме того, часть жителей Одесского района, включая город Черноморск, столкнется с кратковременными перебоями в энергоснабжении.