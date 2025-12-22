Ключевые моменты:

В Одессе объявлено штормовое предупреждение из-за тумана;

Видимость на дорогах — всего 200–500 метров;

Водителям и пешеходам напомнили основные правила безопасности.

Предупреждение синоптиков

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о неблагоприятных погодных условиях в Одессе и области. В ночь и утром 23 декабря ожидается туман, из-за которого видимость значительно ухудшится.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый). Особенно сложная ситуация возможна на автодорогах — как в городе, так и за его пределами.

Прогноз погоды в Одессе на 23 декабря

В Одессе ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман.

Ветер — северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью — от 0 до +2°С, днем — +3…+5°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 декабря

По Одесской области ночью осадков не прогнозируют, днём местами возможен небольшой дождь.

Температура ночью — от -1 до +4°С, днем — +2…+7°С.

На дорогах области ночью и утром — туман с видимостью 200–500 метров.

Советы для водителей

Городские власти и Патрульная полиция призывают участников дорожного движения быть максимально внимательными. В условиях тумана водителям рекомендуют:

не превышать скорость и избегать резких манёвров;

снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений;

держать безопасную дистанцию между автомобилями;

включать противотуманные фары вместе с ближним светом;

при остановке обязательно включать аварийную сигнализацию;

использовать ремни безопасности и детские автокресла.

Туман и плохая видимость: рекомендации для пешеходов

Пешеходам также советуют быть осторожными:

переходить дорогу только в установленных местах и на зелёный сигнал светофора;

не отвлекаться на телефон во время движения;

в темное время суток и при плохой видимости использовать светоотражающие элементы;

стараться быть максимально заметными для водителей.

