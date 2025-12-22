Ключевые моменты:
- В Одессе объявлено штормовое предупреждение из-за тумана;
- Видимость на дорогах — всего 200–500 метров;
- Водителям и пешеходам напомнили основные правила безопасности.
Предупреждение синоптиков
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о неблагоприятных погодных условиях в Одессе и области. В ночь и утром 23 декабря ожидается туман, из-за которого видимость значительно ухудшится.
Синоптики объявили I уровень опасности (желтый). Особенно сложная ситуация возможна на автодорогах — как в городе, так и за его пределами.
Прогноз погоды в Одессе на 23 декабря
В Одессе ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман.
Ветер — северо-восточный, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью — от 0 до +2°С, днем — +3…+5°С.
Читайте также: Обновлено движение социальных автобусов в Одессе: полный перечень маршрутов
Прогноз погоды в Одесской области на 23 декабря
По Одесской области ночью осадков не прогнозируют, днём местами возможен небольшой дождь.
Температура ночью — от -1 до +4°С, днем — +2…+7°С.
На дорогах области ночью и утром — туман с видимостью 200–500 метров.
Советы для водителей
Городские власти и Патрульная полиция призывают участников дорожного движения быть максимально внимательными. В условиях тумана водителям рекомендуют:
- не превышать скорость и избегать резких манёвров;
- снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений;
- держать безопасную дистанцию между автомобилями;
- включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
- при остановке обязательно включать аварийную сигнализацию;
- использовать ремни безопасности и детские автокресла.
Туман и плохая видимость: рекомендации для пешеходов
Пешеходам также советуют быть осторожными:
- переходить дорогу только в установленных местах и на зелёный сигнал светофора;
- не отвлекаться на телефон во время движения;
- в темное время суток и при плохой видимости использовать светоотражающие элементы;
- стараться быть максимально заметными для водителей.
Читайте также: Кафе в одесском книжном магазине: необычные завтраки и стоит ли туда идти