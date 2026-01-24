Ключевые моменты:

В Одесской области действуют экстренные отключения электроэнергии, графики обесточивания временно не применяются;

Аварийные ограничения введены из-за осложнения ситуации в энергосистеме после обстрелов;

Отключения отменят после стабилизации ситуации, энергетики работают над восстановлением поставок.

В Одесской области ввели экстренные отключения света по команде Укренерго

В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании ДТЕК Одесские электросети со ссылкой на информацию национального оператора системы передачи — Укренерго.

По данным Укренерго, аварийные отключения применены в нескольких регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями российских обстрелов. В связи с этим ранее опубликованные графики почасовых отключений в регионах, где введены аварийные ограничения, в настоящее время не действуют.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу энергосистемы и восстановить электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после нормализации ситуации.

Самая оперативная информация про отключения света, воды, газа и тепла в Одессе и области — в нашем телеграм-канале. Переходите и подписывайтесь:

В ДТЕК Одесские электросети подчеркивают, что ситуация может меняться, и обещают оперативно информировать потребителей обо всех обновлениях через официальные каналы компании.

Напомним, что отключения в части области обычно происходят по графикам, которые объявляют заранее, однако сама Одесса и Одесский район еще с декабря 2025 года живут без графиков из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одесситы запитывают многоэтажки без света.

Читайте также: Без света, воды и связи: почему громады Одесской области оказались не готовы к блэкауту