Ключевые моменты:

В понедельник, 1 декабря, стабилизационные отключения света будут действовать во всех регионах Украины, включая Одесскую область.

ДТЭК обновил графики отключений света в Одессе на завтра.

В течение дня возможны изменения времени и объема ограничений.

Проверять актуальную информацию можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», а также в Viber-группе и Telegram-боте компании.

По данным компании «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать все сутки – с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.

Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут следующими:

В зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться. Об возможных будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Также следите за информацией на нашем сайте

