Ключевые моменты:
- В понедельник, 1 декабря, стабилизационные отключения света будут действовать во всех регионах Украины, включая Одесскую область.
- ДТЭК обновил графики отключений света в Одессе на завтра.
- В течение дня возможны изменения времени и объема ограничений.
- Проверять актуальную информацию можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», а также в Viber-группе и Telegram-боте компании.
По данным компании «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать все сутки – с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.
Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут следующими:
В зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться. Об возможных будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
