Ключевые моменты:

Временно обесточат Хаджибейский и Пересыпский районы для аварийного ремонта.

Критические объекты перейдут на генераторы там, где это возможно.

Аварийный ремонт электрооборудования в Одессе

Сегодня, 27 февраля, с 10:00 до 15:00 специалисты компании ДТЭК «Одесские электросети» будут выполнять аварийный ремонт оборудования. Для безопасности работ временно отключат электричество в Хаджибейском и Пересыпском районах.

Как сообщили в компании, ремонт проводится для улучшения ситуации с электроснабжением в городе. Критические объекты инфраструктуры будут переведены на генераторы там, где это технически возможно.

После завершения работ электроснабжение домов будет включаться постепенно. Специалисты рекомендуют не включать сразу все приборы, чтобы снизить нагрузку на сеть, предотвратить аварии и быстрее восстановить свет в каждом доме.

Компания просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все работы выполняются максимально быстро и безопасно.

Напомним,микрорайон Таирова в Одессе был без электричества 10 суток. Энергетики работали в три смены в сложных погодных условиях. Ремонт завершен на сутки раньше графика.

