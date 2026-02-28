Ключевые моменты:

По распоряжению «Укрэнерго», сегодня, 28 февраля, действуют почасовые графики отключений.

В Одесской области применяются как стабилизационные, так и экстренные отключения.

В Одессе и части района свет отключают вне графиков.

Жителей просят проверять обновления в течение дня.

По данным ДТЭК «Одесские электросети», сегодня в части Одесской области действуют стабилизационные отключения (по графикам). При этом в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области продолжаются экстренные отключения, то есть вне графиков.

Ранее сообщалось, что для жителей микрорайона Таирова готовят индивидуальные графики электроснабжения

В случае, если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому потребителей просят проверять их в течение дня.

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что в течение прошедших суток электроснабжение было полностью восстановлено в 223 населенных пунктах области. В общей сложности энергетики запитали 36,9 тысяч домохозяйств.