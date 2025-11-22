Как сообщает Телеграм-канал «Одесса Официально», отключения затронут следующие адреса:
Северный РЭМ
- Вапняная, 1–47;
- Вапняное Селище, 4, 6, 7, 11, 12;
- Винниченко Владимира, 26–49А;
- Ветрогонова, 16–31;
- Гордиенка, 31–70;
- Грина;
- Ивахненко Петра;
- Клепацкого Павла, 12, 17, 22;
- Котлеевская, 20;
- Коцюбинского, 1–21;
- Крашевского Юзефа;
- Лавкова, 2–45;
- Листяная, 10б;
- Мазепы Ивана, 20, 26А, 30;
- Матюшенка;
- Мацевской, 1, 1а, 2а, 19–44;
- Минаевская, 2–50;
- Архитектора Нештурхи;
- Орлика Пилипа;
- Пассионарии, 1–26;
- Праведников мира;
- Слободская, 1–44;
- Стельмаха, 2–44;
- Тихая, 2–52;
- Трусовская, 4Б–19Б;
- Училищная, 26, 22;
- Хорошенка;
- Шполянская;
- пер. 1-й Вапняный, 1–11а;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Наявный;
- пер. 1-й Юбилейный, 6;
- пер. 3-й Сходчастый, 11;
- пер. Гетмана Дорошенко Петра;
- пер. Любашовский, 1–19/корп.1;
- пер. Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18;
- пер. Ширяевский, 21, 28;
- узвоз Латвийский, 1–27;
- узвоз Слободский, 27б, 29.
Центральный РЭМ
- Розкидайловская, 40–59А.
Плановые работы продлятся до 19:00.
