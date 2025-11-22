Как сообщает Телеграм-канал «Одесса Официально», отключения затронут следующие адреса:

Северный РЭМ

  • Вапняная, 1–47;
  • Вапняное Селище, 4, 6, 7, 11, 12;
  • Винниченко Владимира, 26–49А;
  • Ветрогонова, 16–31;
  • Гордиенка, 31–70;
  • Грина;
  • Ивахненко Петра;
  • Клепацкого Павла, 12, 17, 22;
  • Котлеевская, 20;
  • Коцюбинского, 1–21;
  • Крашевского Юзефа;
  • Лавкова, 2–45;
  • Листяная, 10б;
  • Мазепы Ивана, 20, 26А, 30;

  • Матюшенка;
  • Мацевской, 1, 1а, 2а, 19–44;
  • Минаевская, 2–50;
  • Архитектора Нештурхи;
  • Орлика Пилипа;
  • Пассионарии, 1–26;
  • Праведников мира;
  • Слободская, 1–44;
  • Стельмаха, 2–44;
  • Тихая, 2–52;
  • Трусовская, 4Б–19Б;
  • Училищная, 26, 22;
  • Хорошенка;
  • Шполянская;
  • пер. 1-й Вапняный, 1–11а;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Наявный;
  • пер. 1-й Юбилейный, 6;
  • пер. 3-й Сходчастый, 11;
  • пер. Гетмана Дорошенко Петра;
  • пер. Любашовский, 1–19/корп.1;
  • пер. Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18;
  • пер. Ширяевский, 21, 28;
  • узвоз Латвийский, 1–27;
  • узвоз Слободский, 27б, 29.

Центральный РЭМ

  • Розкидайловская, 40–59А.

Плановые работы продлятся до 19:00.

