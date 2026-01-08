Ключевые моменты:
- 8 января днем часть Одессы без света из-за неисправности в сети.
- Энергетики уже ремонтируют.
- Перебои с водой: Приморский район и “Ближние мельницы”.
- Отсутствие воды в Пересыпском районе с 9:00 из-за плановых ремонтных работ на водопроводе.
Одесситы снова без света
8 января в Одессе произошла авария на энергобезопасности, из-за чего без электричества осталась часть одесситов. Добавим, что энергетики оперативно выехали на место, чтобы поскорее устранить проблему и возобновить поставки.
Из-за проблем с электроснабжением в Приморском районе Одессы и микрорайоне «Ближние мельницы» возможны кратковременные сбои в водоснабжении. После возобновления электричества вода тоже появится.
Напомним, воды также нет с 9 утра в Пересыпском районе. Все из-за проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
Также в Одессе два новых автобусных маршрута с бесплатным проездом приступили к работе, частично дублируя трамвайные и троллейбусные линии.
Спросить AI: