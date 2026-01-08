Ключевые моменты:

8 января днем ​​часть Одессы без света из-за неисправности в сети.

Энергетики уже ремонтируют.

Перебои с водой: Приморский район и “Ближние мельницы”.

Отсутствие воды в Пересыпском районе с 9:00 из-за плановых ремонтных работ на водопроводе.

Одесситы снова без света

8 января в Одессе произошла авария на энергобезопасности, из-за чего без электричества осталась часть одесситов. Добавим, что энергетики оперативно выехали на место, чтобы поскорее устранить проблему и возобновить поставки.

Из-за проблем с электроснабжением в Приморском районе Одессы и микрорайоне «Ближние мельницы» возможны кратковременные сбои в водоснабжении. После возобновления электричества вода тоже появится.

Напомним, воды также нет с 9 утра в Пересыпском районе. Все из-за проведения ремонтных работ на объектах водопровода.

Также в Одессе два новых автобусных маршрута с бесплатным проездом приступили к работе, частично дублируя трамвайные и троллейбусные линии.