Ключевые моменты:

Судью признали виновной в получении неправомерной выгоды за решение по гражданскому делу.

Ей назначили шесть лет тюрьмы и запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

Суд также постановил конфисковать дом в Одесской области и автомобиль Audi Q8.

Судью Киевского райсуда Одессы осудили за получение взятки

6 марта Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор судье Киевский районный суд Одессы. Ее признали виновной в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По информации СМИ, речь идет о судье Людмиле Салтан.

Следствие установило, что, находясь на должности, она попросила взятку у гражданина и получила часть денег за принятие решения в пользу третьего лица. Суд пришел к выводу, что судья использовала свои полномочия и служебное положение ради личной выгоды.

Ее действия квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил Людмиле Салтан наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, ей запретили занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет.

Также суд постановил частично конфисковать имущество. В собственность государства передадут жилой дом площадью более 451 квадратного метра в Одесская область и автомобиль Audi Q8.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней — апелляцию можно подать в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Дело судьи Людмилы Салтан

Людмила Салтан работала судьей с 2009 года. В марте 2023 года она предложила одной из сторон спора $4000 за принятие нужного решения, пишет Фокус.

О взятке она сказала истцу прямо в служебном кабинете. Салтан подчеркивала, что деньги нужно принести как можно быстрее, ведь она уходит в отпуск. Истец не захотел давать взятку и написал заявление в НАБУ. Ее задержали 29 марта 2023 года при встрече с истцом в машине судьи на улице Маразлиевской во время передачи денег.

В апреле 2023 года Высший совет правосудия (ВСП) отстранил Салтан от исполнения обязанностей судьи после того, как ее поймали на взятке за принятие нужного решения по гражданскому делу.

Осенью 2024 года Людмила Салтан решила мобилизоваться в ВСУ. Однако уже 5 декабря 2024 года Высший совет правосудия (ВСП) получил письмо от командования воинской части, где служит обвиняемая , в котором говорится, что с начала службы женщина не принимала участия в боевых действиях.