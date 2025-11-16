О последствиях ночной атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками вновь повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция. Возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв», – написал он в соцсетях.

В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.

Напомним, в ночь на воскресенье, 16 ноября, одесситы слышали отголоски мощных взрывов – враг провел массированную атаку ударными дронами юг Одесской области. Основной удар приняло на себя село Старокозачье Белгород-Днестровского района.

После атаки сообщалось об аварийных отключениях света в районе Аккермана, Монаши, Староказачьего и Удобного.