Из-за обстрелов Одесской области в Румынии хотят эвакуировать целое село

В Румынии могут эвакуировать жителей села Плауру, возле которого несколько дней назад нашли обломки российского беспилотника.

Такую возможность обсудил мэр румынской коммуны Чаталкиой Тудор Чернега с министром обороны страны Анхелем Тилваром, сообщает Digi24.

Село расположено у границы с Украиной, не более чем в 300 м от порта Измаил, который в последнее время подвергается регулярным массированным атакам российских дронов.

Мэр отметил, что многие жители обеспокоены тем, что российские дроны, которые атакуют Измаил, пролетают над их домами, а некоторые из них падают очень близко к городу.

Мэр Тудор Чернега обратился к властям с просьбой поддержать жителей села Плауру.

По его словам, не все местные жители хотят уезжать, поэтому эвакуация будет добровольной. А желающие переместиться будут обеспечены питанием и жильем, так же как украинские беженцы.

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