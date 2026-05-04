Ключевые моменты:

Суд оставил в силе запрет на пребывание людей на берегах Глубокого Турунчука.

Отказано компании «Мельниченко» в отмене решений о демонтаже сооружений и возврате земель государству.

Подтверждена обязательность восстановления природных территорий в Нижнеднестровском нацпарке.

Судебное решение по Турунчуку: запрет доступа и демонтаж построек

Хозяйственный суд Одесской области отказал компании «Мельниченко» в удовлетворении заявления, касающегося отмены ранее вынесенных решений о пользовании государственными землями в низовьях Днестра. Речь идет о территории в районе реки Глубокий Турунчук — важной природной зоне, где сохранились пойменные леса, нерестилища рыбы и места гнездования птиц.

Об этом сообщила пресс-служба Нижнеднестровского национального природного парка.

Таким образом, суд подтвердил законность природоохранных ограничений на территории Нижнеднестровский национальный природный парк и оставил в силе запрет на пребывание посетителей на берегах пролива Глубокий Турунчук.

Ранее, в 2024 году, суд удовлетворил иск областной прокуратуры, который предусматривал:

признание недействительным договора о рекреационной деятельности;

устранение препятствий в пользовании государственными землями;

демонтаж сооружений на лесных участках в низовьях Днестра.

Суд подчеркнул, что решения, вступившие в законную силу, обязательны к исполнению. Попытки сослаться на невозможность их выполнения не отменяют требований о восстановлении природной территории в первоначальном состоянии.

Отдельно отмечается, что в 2025 году администрация парка ввела временные ограничения на пребывание людей на берегах Турунчука для защиты экосистемы.

Компания «Мельниченко» связана с фигурантами, упоминаемыми в расследованиях СМИ о возможных нарушениях в сфере земельных отношений. В частности, речь идет о бизнес-структурах, связанных с бывшим руководителем Белгород-Днестровского районного совета Одесской области Григорием Мельниченко.

Таким образом, судебное решение закрепило приоритет природоохранного законодательства и подтвердило необходимость восстановления нарушенных земель в пределах национального парка.

