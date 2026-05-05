Ключевые моменты:

Жертвами преступника стали 13 несовершеннолетних детей.

Судебное рассмотрение дела длилось почти 4,5 года.

Обвиняемый ранее уже был осужден за аналогичные преступления.

Приговор насильнику в Одесской области: детали дела

В Одесской области завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о преступлениях против детей. Как сообщили в Одесская областная прокуратура, расследование и судебное разбирательство по делу продолжались почти четыре с половиной года.

По данным следствия, в течение года — с июля 2020-го — мужчина совершал преступления в небольшом населенном пункте недалеко от Одессы. С виду спокойный пожилой мужчина, сторож в местном доме культуры, общался с мамами и их детьми, гулял в парке. Он входил в доверие к детям, а затем под разными предлогами (обещая дать поиграть на приставке или в телефоне, угостить сладостями) заманивал их к себе на съемную квартиру.

Некоторых детей изверг обижал и развращал по 5 раз подряд. Возраст жертв: от 8 до 14 лет.

Следствие установило, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления сексуального характера и в общей сложности провел около 20 лет в местах лишения свободы.

В ходе судебного процесса его вина была подтверждена результатами экспертиз, в том числе психолого-психиатрических, а также показаниями потерпевших. При этом сам обвиняемый вину не признал.

Суд квалифицировал действия 74-летнего мужчины по ряду статей Уголовного кодекса Украины, касающихся изнасилования, насильственных действий сексуального характера и развращения малолетних. Суд первой инстанции вынес обвиняемому приговор – 15 лет лишения свободы

По ходатайству прокуратуры он находился под стражей и останется под стражей до вступления приговора в законную силу.

