Ключевые моменты:

В жилом квартале Одессы зафиксирована утечка канализационных вод из гостиничного комплекса.

Это привело к санитарной проблеме с неприятным запахом и загрязнением тротуара.

Была создана комиссия, которая обнаружила, что работники гостиницы установили насосное оборудование для подключения к городским сетям.

Утечка устранена, территория очищена.

Неприятный запах, грязь и стоки вместо тротуара

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в них поступила жалоба жителя Одессы, утверждавшего про утечку канализационных стоков из соседнего гостиничного комплекса.

Добавим, что при проверке инспекция зафиксировала загрязнение общественной территории сточными водами. В связи с этим она обратилась в Департамент экологии и развитие рекреационных зон Одесского горсовета для принятия мер.

Соответственно была создана комиссия в которую вошли специалисты Пересыпской районной администрации Одесского горсовета, филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», КП «Городские дороги» и сам заявитель. В результате обследования выявлено, что работники гостиницы «Тиша» установили и запустили насосное оборудование с инженерными коммуникациями для подключения к городским канализационным сетям.

Утечка стоков дорога устранена, а территория очищена до надлежащего санитарного состояния.

