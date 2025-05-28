Как сообщили в КП «Теплопостачання міста Одеси», владелец квартиры на ул. Европейской задолжал за теплоснабжение около 100 тыс. грн. По судебному решению частный исполнитель наложил арест на его средства и недвижимость. Теперь долг будет взыскиваться принудительно.

Кроме основной суммы задолженности, на него также наложены судебные расходы и исполнительный сбор, увеличивающие общую сумму выплаты на 13% (более 15 тыс. грн.).

В КП «ТМО» рассказали, что предприятие регулярно обращается к системным должникам с просьбой погасить долг. А в случае невыполнения, вынуждено обращаться в суд.

В Одессе сегодня насчитывается более 1600 системных должников, имеющих задолженность свыше 70 тыс. грн, а предприятие рассматривает около 1700 судебных исков для их взыскания.



При условии невыполнения решения суда в добровольном порядке, КП обращается к исполнительным службам и частным исполнителям. Как следствие, возможен арест счетов и имущества. Должник также платит дополнительно исполнительный сбор — 10% от суммы долга и судебный сбор.



Принудительное взыскание долга применяется также к системным должникам, которые сейчас находятся за рубежом.

По словам тепловиков, многие обращаются в предприятие уже после ареста счетов, но на этом этапе реструктуризация долга невозможна.

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