Ключевые моменты:

В Одессе строительную компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 85 млн грн, дело направлено в суд;

Организаторы преступной группы и главный бухгалтер строительной компании;

Сумма ущерба: более 85 млн грн неуплаченного НДС;

Задержание: при возвращении в Украину из-за границы;

Мера пресечения: арест на 60 суток с правом залога — 1,2 млн грн.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области завершили расследование и направили в суд обвинительный акт против двух должностных лиц строительной компании, подозреваемых в умышленном уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 85 миллионов гривен.

По данным следствия, в течение пяти лет фигуранты не отражали доходы от строительных работ, выполненных по заказу различных структур Одесского горсовета и сельских советов.

Главный бухгалтер компании перевела средства на счета организатора преступной группы и его матери, после чего деньги были потрачены на недвижимость, автомобили и банно-прачечный комплекс. Всего было легализовано 87,5 млн грн.

Подозреваемые длительное время находились за границей, но были задержаны при возвращении в Украину. Суд избрал меру пресечения — 60 суток под стражей с альтернативой залога в размере 1,2 млн грн.

Для возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью почти 32 млн грн.

Уголовное производство направлено в суд по статьям о совершении преступления группой лиц, уклонении от уплаты налогов, подделке документов и легализации преступных доходов.

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