Ключевые моменты:

Российские атаки на Украину: дроны ударили по Черниговщине и Запорожью.

Над Новокуйбышевском (Самарская обл.) серия взрывов.

Франция и Великобритания готовы отправить 10-15 тыс. войск для мониторинга перемирия без мандата ООН и ЕС.

Атака по Черниговщине и Запорожью

Вечером 1 января российские оккупанты снова обстреляли украинские населенные пункты. Среди целей оказалась больница в селе Семеновка Черниговской области. Враг атаковал Семеновку тремя дронами.

Взрывы начали раздаваться также в Запорожье около полуночи 2 января. По меньшей мере, в двух местах возникли пожары. Повреждена многоэтажка и инфраструктурный объект.

Напомним, в новогоднюю ночь Одесса пережила несколько волн атак беспилотников. Под удар попали энергетические объекты и жилые дома, что привело к пожарам и перебоям с электроснабжением.

Слышны взрывы в РФ

В местных группах в соцсетях сообщалось, что в ночь на 2 января над Новокуйбышевском в Самарской области России раздался ряд взрывов. В одном из районов города возник пожар.

По словам местных жителей, их разбудили мощные взрывы ориентировочно в 1:30. В общей сложности зафиксировано более десяти таких звуков. Очевидцы тоже фиксировали яркие вспышки в небе.

Франция и Великобритания готовы отправить войска без одобрения ООН или ЕС.

Два ключевых европейских государства согласны контролировать режим прекращения огня, даже без мандата от ЕС или ООН. Специалисты из Франции и Великобритании вместе с Брюсселем разработали схемы гарантий безопасности Киева.

В случае необходимости, члены ЕС готовы разместить в Украине сухопутные подразделения для наблюдения за перемирием — от 10 до 15 тысяч бойцов.

Франция и Великобритания настаивают на возможности мониторинга без мандата ООН или ЕС. То есть достаточно приглашения от украинской стороны.

Воздушное и морское пространство будут контролировать соседние страны Украины. Турция потенциально присоединится к надзору за Черноморским регионом.

Потери врага на фронте

В течение суток украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. С 1 по 2 января РФ потеряла в Украине 910 военных.

Также ВСУ за сутки уничтожили:

6 танков;

2 ББМ;

42 артиллерийские системы;

2 РСЗО;

1 средство ПВО;

590 БпЛА оперативно-тактического уровня;

1 крылатую ракету;

169 единиц автомобильной техники.

