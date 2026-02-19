Ключевые моменты:

Для подготовки этой статьи журналистка «Одесской жизни» встретилась с ветераном Валерием Стальниченко, а также собрала из открытых источников информацию о международных соревнованиях Air Force and Marine Corps Trials.

Отметим, что тема адаптивного спорта и реабилитации военных имеет большое общественное значение. После полномасштабного вторжения вопрос возвращения защитников к мирной жизни стал одним из ключевых вызовов для государства и громад.

Материал направлен не только на то, чтобы рассказать историю конкретного ветерана, но и привлечь внимание к системной необходимости развития адаптивного спорта и современных программ реабилитации в Украине.

Из Одессы – в США: ветеран Валерий Стальниченко представит Украину на соревнованиях авиаторов и морпехов

Валерий родился в 1984 году и всегда мечтал о мирной профессии. Мечта воплотилась в жизнь, когда он окончил Одесский автодорожный техникум. Далее все изменила война — его мобилизовали, и уже в 2024 году во время боев на Сумском направлении он получил тяжелые осколочные ранения ног.

— После ранения подумал: хоть бы ноги остались, потому что меня не сразу удалось эвакуировать, — вспоминает Валерий. — Кроме того, я видел ребят, которым не удалось избежать ампутации. Так что думал о разном. Потом пришлось долго лечиться в разных медицинских учреждениях Сум, Конотопа, Киева. Спасибо врачам, они сделали для меня все возможное и даже больше. В Одессу я вернулся уже на реабилитацию.

Именно здесь Валерий познакомился с Арсеном Рябошапко и Ильей Пилипенко — соучредителями общественной организации «Вільні воїни». Они первыми в Одесской области начали серьезно заниматься адаптивным спортом для раненых военнослужащих. Постоянно посещали медицинские учреждения, где проходили реабилитацию раненые, и предлагали им присоединиться к занятиям различными видами спорта.

— Я не сразу решил присоединиться к их сообществу, — говорит Валерий. — Взял время подумать, но потом все же решил попробовать. Первый месяц было тяжеловато. Организму нужно было привыкнуть к физическим нагрузкам. Но потом дело пошло. Мне очень нравится баскетбол на креслах колесных, волейбол сидя, регби. В этих видах спорта есть тактика, стратегия, сила, скорость, необходимость принимать нестандартные решения. С декабря прошлого года начал заниматься еще и стрельбой из лука. Именно в этих видах буду участвовать в Air Force and Marine Corps Trials.

Нужен кто-то, кто возьмет за руку и приведет в спортзал

Валерий уверен, что многим военным, которые проходят реабилитацию после ранений, самостоятельно трудно принять решение о занятиях адаптивным спортом. Кто-то не имеет поддержки родных и близких, кто-то потерял смысл жизни, находится в глубокой депрессии и не верит в свои возможности. Да и адаптивный спорт у нас пока держится исключительно на инициативе людей, которые сами пострадали на войне и хотят помочь другим.

— Когда сам начал заниматься, увидел, как много людей нуждаются в помощи, — продолжает Валерий. — Особенно те, у кого нет поддержки. Мне все же было легче, потому что меня постоянно поддерживали мама и жена. Уже из собственного опыта могу утверждать: адаптивный спорт очень хорошо помогает привести в порядок мысли, сосредоточиться на своем восстановлении и понимании того, что ты хочешь делать дальше.

Учиться у тех, кто имеет опыт

По мнению Валерия, нам необходимо как можно быстрее учиться и перенимать опыт стран, которые выстроили эффективную систему реабилитации и восстановления военных. В частности, опыт Соединенных Штатов Америки.

— Часто можно услышать фразу: путь домой не будет простым, — говорит Валерий. — Действительно, человеку, возвращающемуся с фронта, трудно найти себя в мирной жизни. Нужно принять себя нового, понять, чем ты хочешь заниматься дальше, и настойчиво идти к своей цели. По моему мнению, адаптивный спорт — это очень важная составляющая такого возвращения, потому что он делает характер сильнее, помогает увидеть свои реальные возможности в новой реальности жизни.

Валерий Стальниченко говорит, что ему будет очень интересно во время соревнований в Америке пообщаться с представителями разных родов войск, узнать их опыт возвращения к мирной жизни.

— Поскольку раненых на фронте у нас очень много, мы должны развивать все направления адаптивного спорта — быстро и на современном уровне.

«Без адаптивного спорта себя дальше не вижу»

Сегодня свое первое нежелание заниматься адаптивным спортом Валерий вспоминает так, будто речь шла не о нем. Теперь он мечтает полностью погрузиться в это направление: тренироваться, участвовать в соревнованиях, общаться с коллегами из других стран, перенимать их опыт и создавать в Украине и Одессе новые возможности для ветеранов приобщаться к адаптивному спорту, который, по его личному убеждению, является важнейшим шагом к принятию себя таким, каким ты есть сегодня. Шагом к новой жизни.

Справка «ОЖ»: что такое Air Force and Marine Corps Trials?

Air Force and Marine Corps Trials — внутренние американские отборочные соревнования. По их результатам формируются команды, представляющие различные рода войск США на Warrior Games — соревнованиях, где вместе выступают представители армии, сил специальных операций, военно-морских сил, воздушных сил и морской пехоты.

С 20 февраля по 3 марта этого года украинская национальная сборная ветеранов и ветеранок примет участие в соревнованиях для раненых военнослужащих и ветеранов воздушных сил и морской пехоты США. Украинская сборная состоит из 15 спортсменов, которые будут выступать в 11 видах спорта.

