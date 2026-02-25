Ключевые моменты:

Завтра, 26 февраля, с 10:00 до 17:00 отключат свет в Пересыпском районе Одессы.

Причина: аварийный ремонт оборудования другой энергокомпании.

После ремонта постепенное заживление: не включайте сразу все приборы во избежание перегрузок.

Срочные работы

По информации ДТЭК «Одесские электросети», 26 февраля, с 10:00 до 17:00 специалисты другой энергетической компании будут проводить аварийный ремонт оборудования. Отключение состоится в Пересыпском районе Одессы. К слову, объекты критической инфраструктуры будут переведены на генераторы там, где есть техническая возможность.

В ДТЭК «Одесские электросети» подчеркнули, что эти работы необходимы для того, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в Одессе. Добавим, что после завершения работ энергетики будут постепенно заживлять дома клиентов и этот процесс также требует дополнительного времени. Именно поэтому после появления света не включайте сразу все приборы в розетку.

Энергетики отмечают, что такой подход поможет снизить нагрузку на сеть, предотвратить аварии и быстрее восстановить электроснабжение в каждый дом.

Напомним, на днях на улице Люстдорфская дорога в Одессе к людям, перекрывшим дорогу из-за отсутствия света, вышли представители Киевской райадминистрации. Диалог получился эмоциональным: жители требовали конкретных терминов и объяснений.