Ключевые моменты:

15 февраля в Одессе группа людей напала на сотрудников ТЦК.

Военнослужащие получили телесные повреждения и химические ожоги глаз.

Руководство ТЦК требует привлечь участников нападения к ответственности.

Нападение на сотрудников ТЦК в Одессе 15 февраля

По официальному заявлению Одесского областного ТЦК и СП, инцидент произошёл в Киевском районе города во время проверки военно-учётных документов. Военнослужащие сопровождали мужчину, который нарушил правила воинского учёта, в районный ТЦК.

В этот момент, как утверждают в центре комплектования, группа граждан начала активно препятствовать их действиям. В ходе конфликта против военных применили слезоточивые вещества и физическую силу.

В результате несколько сотрудников получили травмы разной степени тяжести, а также химические ожоги роговицы глаз. Пострадавших госпитализировали. Кроме того, был повреждён служебный автомобиль и средства видеофиксации.

В социальных сетях при этом распространяется информация о том, что около десяти человек пытались помешать принудительной доставке молодого человека.



Руководство областного ТЦК заявило о жёсткой позиции по этому делу. В ведомстве считают, что действия участников конфликта имеют признаки тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

ТЦК уже инициировал обращение к правоохранительным органам с требованием установить всех причастных и привлечь их к ответственности по всей строгости закона.

Ранее в Одессе разгорелся скандал вокруг ситуации с мобилизацией на Алексеевской площади. В соцсетях пишут о жестком задержании мужчины с собакой, в ТЦК заявляют — он сам нанес себе травмы и сейчас находится в больнице.

