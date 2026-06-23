Ключевые моменты:

Сергеевка в Одесской области до войны была одним из самых популярных оздоровительных курортов юга Украины.

Курорт известен лиманом Будда с лечебными грязями и минерализованной рапой.

Купание в Черном море в этом районе запрещено из-за минной опасности, но Будацкий лиман считается безопасным в отношении мин.

В результате российских атак пострадали более 10 курортных объектов, в том числе санатории и базы отдыха.

Некоторые санатории продолжают работать.

Как живет курорт, где ракета разрушила многоэтажку

Поселок Сергеевка в Одесской области много лет считался одним из самых известных оздоровительных курортов юга Украины. Ведь туристов привлекали климат, морской воздух и лечебные свойства Будацкого лимана. Кстати, к началу полномасштабного вторжения местные санатории летом были заполнены отдыхающими.

Стоит отметить, что поселок расположен на побережье Будацкого лимана, отделенного от Черного моря узкой песчаной косой. И именно лиман известен своими лечебными грязями и минерализованной рапой, которые используются в санаторно-курортном лечении.

Кроме того, из-за минной опасности купание в акватории Черного моря на этом участке побережье запрещено. В то же время, Будацкий лиман считается безопасным относительно мин. Основной опасностью для местных обитателей и гостей, как и по всей стране, остаются воздушные атаки.

Население сократилось более чем вдвое

По словам исполняющего обязанности председателя Сергеевской громады Артема Шевченко, до 2022 года в общине проживало 9 650 человек. В настоящее время здесь проживает около 4 тысяч человек. Часть мужчин вступила в ряды ВСУ, многие семьи уехали из-за ситуации безопасности. В то же время в громаде зарегистрировано 284 внутренне перемещенных лица.

Добавим, что трагической страницей в истории поселка стал ракетный удар в ночь на 1 июля 2022 года. Тогда российская авиация выпустила по Сергеевке три крылатых ракеты Х-22. В результате две ракеты попали в базу отдыха «Голубой залив» и детский оздоровительный центр. Погибли шесть человек, в том числе 11-летний мальчик. Еще одна ракета ударила по девятиэтажному жилому дому. В результате взрыва был полностью разрушен один из подъездов. В общей сложности в многоэтажке погибли 16 жителей.

Кроме этого, от российских атак в Сергеевке пострадали более десяти курортных объектов – санатории, базы отдыха и гостиницы. Однако санаторий «Оризонт» прямых попаданий не получил, но его корпуса были повреждены взрывными волнами во время ракетных атак. Владельцы отремонтировали объект за свой счет и готовы принимать отдыхающих.

Также продолжает работать и санаторий «Золотая Нива». В начале полномасштабного вторжения здесь обустроили большое укрытие, которым пользуются как отдыхающие, так и местные жители. Кстати, заведение специализируется на грязелечении и других оздоровительных процедурах с использованием природных ресурсов Будацкого лимана. Отдыхающим предлагают около 75 видов процедур, среди которых грязевые аппликации, подводная вытяжка позвоночника, душ-массаж и другие методики реабилитации.

Добавим, что в обществе убеждены, что после завершения войны Сергеевка имеет все шансы вернуть себе статус одного из главных оздоровительных центров Украины. Местные власти считают, что существующую санаторную базу можно активнее использовать для реабилитации военных, людей с инвалидностью и других категорий граждан, нуждающихся в восстановлении здоровья.

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