Ключевые моменты:

В области определили пляжные зоны, где можно отдыхать при соблюдении правил безопасности.

В Белгород-Днестровском районе официальных пляжей нет, купание запрещено.

Район с 1 июня включен в перечень территорий с возможными боевыми действиями.

Курорты Белгород- Днестровского района: можно ли купаться

Согласно совместному приказу командира оперативно-тактической группировки «Одесса» и начальника Одесской областной ОВА от 11 июня 2026 года, в регионе утвержден перечень пляжей, открытых для граждан. Отдых здесь разрешен только при соблюдении требований безопасности.

В то же время Белгород-Днестровский район полностью исключен из списка. Все пляжные территории здесь закрыты для отдыхающих — меры безопасности действуют в условиях военного положения.

Более того, с 1 июня 2026 года Белгород-Днестровская громада официально внесена в перечень территорий, где возможны боевые действия. Это решение зарегистрировано в Минюсте Украины, и оно регулирует режим пребывания людей на побережье.

Жителям и туристам рекомендуется не посещать пляжи района и следовать указаниям местных властей, чтобы избежать опасности.

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