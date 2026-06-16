Ключевые моменты:

Украина получила от Нидерландов новый противоменный корабль «Геническиск».

В составе ВМС Украины теперь уже пять современных противоменных кораблей.

Суда предназначены для поиска и уничтожения морских мин при помощи специальных подводных аппаратов.

После окончания войны корабли будут привлечены к масштабному разминированию Черного моря и восстановлению безопасного судоходства.

Все пять кораблей базируются в Шотландии и, вероятно, будут участвовать в учениях Sea Breeze 2027.

У ВМС Украины уже пять противоменных кораблей

Еще один противоменный корабль от Королевства Нидерландов получили Военно-морские силы Украины. Кстати, после пополнения украинский флот уже насчитывает пять противоменных кораблей. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown «Черкассы» и «Чернигов», а Бельгия вместе с Нидерландами — корабли класса Alkmaar «Мелитополь» и «Мариуполь». По мнению военного обозревателя Виктора Босняка, именно эти суда станут важной составляющей возобновления безопасного судоходства после войны.

По словам эксперта, эти корабли отличаются высоким качеством и находятся в отличном техническом состоянии. Хотя их часто называют тральщиками, это не совсем точное определение, ведь используют специальные подводные аппараты для поиска мин. Соответственно, такая технология позволяет почти со стопроцентной точностью выявлять опасные объекты, в том числе глубинные мины, и обезвреживать их.

К слову, все пять противоменных кораблей, переданных Украине, дислоцируются в Шотландии и будут оставаться там до завершения активных боевых действий.

А уже после окончания войны они смогут зайти к Черному морю и присоединиться к масштабной операции по разминированию. Добавим, что из-за боевых действий украинская акватория стала одной из самых опасных в мире, а полное восстановление безопасного коммерческого судоходства потребует длительного времени. Ожидается, что все корабли примут участие в учениях Sea Breeze в 2027 году.

Напомним, в Шабовской громаде в Одесской области провели рейд вдоль побережья Черного моря. Спасатели, правоохранители и представители общины напомнили о минной опасности и рисках из-за военного положения. На побережье установили предупредительные таблички о запрете посещения пляжей и купания в море.